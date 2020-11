Maandagavond was het zover: boeren Veerle, Frits en Dries uit ‘Boer zkt Vrouw’ moesten hun finale keuze maken. Paardenverzorgster Veerle koos uiteindelijk voor Thibaut als haar grootste hartendief, maar daar is afvaller Nelis niet gelukkig mee. Volgens Nelis heeft Veerle haar hart niet 100% gevolgd, en hebben haar ouders en vrienden haar omgepraat.

Het finale keuzemoment in ‘Boer zkt Vrouw’ was een moeilijke bevalling voor de Limburgse Veerle, maar na lang wikken en wegen koos ze toch voor paardenman Thibaut – wiens gedrag ze nochtans soms ongepast vond. Afvaller Nelis kon zijn teleurstelling niet verstoppen en weigerde na het keuzemoment zelfs afscheid te nemen van de twee. In een interview met ‘Dag Allemaal’ is hij niet mals voor zijn concurrent.

“Thibaut heeft voor mij volledig afgedaan”, klinkt het scherp. “Ach, ik hoop dat ze gelukkig wordt met Thibaut, al kan ik niets positiefs over die jongen zeggen.”

“Ze heeft zich laten ompraten”

Volgens de 28-jarige Nelis was Veerles keuze niet helemaal oprecht. “Ik denk dat ze zich heeft laten ompraten door haar ouders en vrienden. Dat ze haar hart niet honderd procent gevolgd heeft”, zegt hij.

Nelis is ontgoocheld dat haar vrienden het opnamen voor Thibaut. “Omdat hij ook in de paardenwereld zit, denk ik”. Daar hebben Nelis en Veerle achter de schermen wat ruzie over gemaakt, bekent hij in Dag Allemaal. En ook haar ouders wilden liever iemand die bekend was met de stiel. “Ik merkte dat zij eerder iemand zochten om te helpen op de boerderij. Het kwetste me toen ik op tv zag dat haar vader zei dat ik daar niet zou passen.”

(lees verder onder de foto)

“Daardoor is onze relatie verwaterd”

“Het is logisch dat ik op een week niet alles van ’t boerenleven kon weten, hé”, gaat hij verder. “Ik was bereid om me echt te smijten. Meer nog, ik denk dat ik de enige ben die

altijd zichzelf gebleven is. Sommigen dachten dat ik ‘Boer Zkt. Vrouw’ als een spel zag, maar dat mag Veerle zeker niet denken.”

Van de insinuaties van mede-kandidaat Raphaël dat zijn intenties voor het programma niet oprecht waren is volgens dus Nelis niets aan. “Ik kwam van Ronse naar Dilsen-Stokkem, da’s drie uur rijden. Zoiets doe ik niet voor mijn plezier, hé.”

De keuze voor Thibaut komt bij Nelis extra hard aan omdat het bij hem al kriebelde, al is gevoelens “een groot woord”. “Ik kon goed met haar praten, maar naar ’t einde toe lukte dat minder. In ’t begin hadden we een goede band, maar gaandeweg eiste Thibaut alle aandacht op en kwam hij tussen mij en Veerle te staan. Daardoor is onze

relatie verwaterd.”

Veerle: “Heb geen moment getwijfeld aan mijn keuze”

Veerle is ervan geschrokken dat Nelis zomaar vertrok na het keuzemoment. “Iedereen zei dat ik mijn gevoel moest volgen, helaas heeft Nelis m’n uiteindelijke keuze niet zo goed opgenomen.” De boerin ontkent dat haar keuze niet recht uit haar hart zou komen. “Ik heb

geen moment getwijfeld dat ik voor Thibaut zou kiezen. Met mijn hart én mijn verstand”, reageert op de bewering van Nelis dat het een keuze “tussen haar hart en haar verstand” was.

“De keuze was niet zo moeilijk, ik voel me beter bij hem dan bij Nelis”, gaat ze verder. “Thibaut heeft Nelis nooit zwartgemaakt. En nee, ik heb me niet laten leiden door m’n

ouders of vrienden. Met mijn ouders heb ik zelfs nooit gesproken over m’n keuze. Ik heb gewoon mijn hart gevolgd.”

(lees verder onder de foto)

Veerle begrijpt wel dat Nelis ontgoocheld is. “In ’t begin konden we goed praten, maar onze gesprekken werden steeds stroever. Zo stoorde hij er zich aan dat het zo vaak over paarden ging, ook tijdens het feestje met m’n vriendinnen. Maar dat is nu eenmaal de wereld waarin ik leef.”

Met Thibaut ziet ze het wel goed komen. “Ik heb gevoelens voor Thibaut en ik denk dat hier een relatie uit kan groeien. Toch wil ik eerst zien hoe het gaat als we met ons tweeën zijn, want die momenten waren tot nu toe zeldzaam. Maar ’t zou echt kunnen lukken, ja.”

