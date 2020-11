Het zit goed tussen Wendy Van Wanten en manlief Franske. In een interview met Dag Allemaal bevestigde ze dat ze haar levensstijl heeft omgegooid en weer vol dynamiek zit.

”Ik ben laat in de menopauze gekomen, pas op m’n 57ste, maar dat heeft mentaal voor grote onrust gezorgd”, zo vertelt ze. “En dan die lichamelijke veranderingen… Ik kreeg onder meer een buikje, waardoor ik me nog slechter in m’n vel voelde.”

Controle verloren

Ze verloor naar eigen zeggen even de controle. “Ineens gebeurde er iets met mij, ik had mezelf niet meer onder controle. Ik kreeg eetbuien. Vroeger genoot ik van één stukje chocolade, nu waren het ineens hele repen. Het was sterker dan mezelf.”

”Door de coronacrisis sloeg ik aan het emo-eten. Maar je kan jezelf niet gelukkig blijven maken met wafels, pannenkoeken en ijsjes. Toen ben ik hulp gaan zoeken.” Die hulp vond ze bij PronoKal, waarvan ze nu ambassadrice is. Ze verloor vier kilo in twee weken tijd. “Ik zie het leven en de liefde weer helemaal zitten. Er zijn momenten dat ik Franske echt bespring!”

Foto: Instagram Wendy Van Wanten