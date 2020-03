View this post on Instagram

Mijn eerste les in loslaten als mommy to be is al geen sinicure geweest.Mijn dochter beslist namelijk al een aantal weken om lekker dwars te liggen.(Dat belooft voor later 🙈) en hoe dichter we de uitgerekende datum naderen des te zenuwachtiger me dit maakt. Want zoals ze nu ligt kan ik niet ‘normaal’ bevallen. Het kan nog altijd dat ze draait,’’zelfs last minute’’ zeggen alle lieverds in mijn omgeving…maar de percentages zijn niet echt hoopvol.Je kan t zelfs proberen te pushen door ‘een versie’ te laten doen,wat heel pijnlijk blijkt te zijn en maar 1op2 lukt,maar neemt niet weg dat het idee van een keizersnede me al veel traantjes heeft gekost😔 Ik doe nu alles wat ik kan van spinning babies oefeningen,accupuntuur,osteopathie,hypnobirthing,visualisatie,meditatie en mantra’s om haar te stimuleren om te draaien,maar…zij beslist. En dat moet ik leren aanvaarden,accepteren…wat t straks ook wordt. Ik heb ook heel wat vriendinnen die ook een keizersnede hebben gehad en me gerust stellen. Het allerbelangrijkste is dat ze gezond is en daar blijf ik elke dag zo dankbaar voor…hoe ze ook ter wereld komt straks …Zo sterk en vrouwelijk ik me al gevoeld heb de afgelopen maanden, maar tegelijk ook al zo kwetsbaar en klein en bang…loslaten Messi,loslaten…❤️