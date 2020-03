Taika Waititi werkt aan twee animatieseries voor Netflix rond Willy Wonka, de excentrieke oprichter en eigenaar van de Wonkachocoladefabriek uit de ‘Sjakie en de chocoladefabriek’-boeken van Roald Dahl.

Waititi gaat volgens entertainmentmagazine Variety in zee met Netflix om de twee reeksen te schrijven, regisseren en produceren. De ene serie zal zich afspelen in de wereld van Sjakie en de chocoladefabriek, terwijl de andere zal draaien rond de Oempa Loempa’s; het goedlachse dwergenvolk dat werkt in de fabriek van Wonka. Een releasedatum is nog niet vrijgegeven.

De twee series leiden een “intens partnership” in tussen Netflix en de Roald Dahl Company, waarbij het streamingplatform nog meer verhalen van de geroemde Britse auteur onder handen zal nemen. Op de plank staan onder meer Matilda, de GVR en De Griezels.

Waititi is hot

Het verhaal van ‘Sjakie en de chocoladefabriek’ werd al meermaals verfilmd, onder andere in 1971, met Gene Wilder als Willy Wonka. De versie van Mel Stuart staat intussen te boek als een cultklassieker. In 2005 waagde Tim Burton zich nog aan het Dahl-verhaal, met Johnny Depp in de rol van Wonka.

Waititi is dezer dagen hot in Hollywood, na het succes van Marvel-film ‘Thor: Ragnarok’ en de satirische oorlogsfilm ‘Jojo Rabbit’. Die laatste leverde hem zelfs een Oscar op. De Nieuw-Zeelandse regisseur krijgt veel lof toegezwaaid omwille van zijn stijl, die sérieux en ontroering combineert met humor.

Het bericht ‘Jojo Rabbit’-regisseur maakt twee Netflix-series rond Willy Wonka verscheen eerst op Metro.