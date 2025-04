Natassia uit ‘The Real Housewives of Antwerp’ onthult welke ingrepen ze heeft laten doen

Natassia Van Kerkvoorde praat in een interview open en eerlijk over de esthetische ingrepen die ze heeft ondergaan. “Dat ik mijn lippen zou hebben laten opspuiten? Nonsens”, klinkt het.

‘The Real Housewives of Antwerp’ heeft zijn start enkele weken geleden niet gemist. Het Play4-programma is inmiddels veelbesproken omdat er op korte tijd al enkele verhitte discussies ontstonden. Eén van de deelnemers is Natassia Van Kerkvoorde, de verloofde van topchef Wout Bru. Op sociale media werd al heel wat gespeculeerd over de ingrepen die ze zou ondergaan hebben.

Vollere haardos

In een interview met Het Laatste Nieuws schept de 33-jarige mama van twee daar duidelijkheid over. “Ik lees vooral veel zaken die niet kloppen. Dat ik mijn lippen zou hebben laten opspuiten. Nonsens. Sorry, ik ben half Congolees! Mijn mama heeft ook zulke lippen. Alle Congolese vrouwen hebben die. Daarvoor hebben we geen fillers nodig! (lacht) Ik heb echt nog niet zo veel laten doen, hoor. Wat fillers voor een vollere haardos en microneedling, dat is het. Zulke commentaren laten me koud. Die zijn afkomstig van mensen die me toch niet kennen. Maar als er op de man – of in dit geval de vrouw – gespeeld wordt, als het persoonlijk wordt, komt het wel hard binnen”, luidt het.

‘The Real Housewives Of Antwerp’ is elke vrijdag te bekijken om 20.40 uur op Play4.

Foto: Instagram