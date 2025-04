Julie uit ‘The Real Housewives of Antwerp’ geniet in bikini: “Je ziet er goed uit!” (foto)

Tv-kijkend Vlaanderen maakt dezer dagen kennis met de zeven dames uit ‘The Real Housewives of Antwerp’.

En één van hen is Julie Boone. De dame doet het met meer dan 52.600 volgers bijzonder goed op Instagram, dus deelt ze daar regelmatig nieuwe updates uit haar dagelijkse leven.

Dat was recent niet anders, toen ze onderstaande foto op haar pagina plaatste. Zo zien we Julie in bikini genieten aan het zwembad. “🌞”, voegt ze zelf eerder beknopt toe. Maar haar fans hebben héél wat meer te vertellen.

“Je ziet er goed uit!”

Al snel stromen de lovende reacties binnen. “Je ziet er goed uit”, klinkt het. “Babe”, gaat het verder. “Wauw”, besluit een laatste volger. Kijk zelf maar even, denken we dan!