Natalia verbaast fans met straffe outfits: “De nieuwe Marilyn Monroe!” (foto’s)

De finale van ‘The Voice van Vlaanderen’ komt nu wel érg dichtbij.

Want vrijdag 23 december nemen de finalisten het tegen elkaar op en weten we eindelijk wie ‘The Voice van Vlaanderen’ wordt. Coach Natalia lijkt er, als we Instagram mogen geloven, al helemaal klaar voor te zijn. “Madame de pompadour is content! Vooral voor @louisegoedefroy die nu vrijdag in de finale gaat mogen schitteren en knallen, maar ook voor de mooie creaties van @nickyvankets die ik mag dragen op @thevoicevanvlaanderen. Vervolledigd met de gouden handen van papa make-up @ginohairandmakeup. Thanks, guys, for making me feel like a diva…🙏🏽☺️”, geeft Natalia zelf even als uitleg bij onderstaande beelden.

“De nieuwe Marilyn Monroe!”

Al snel reageren Natalia’s volgers lovend. “De nieuwe Marilyn Monroe”, klinkt het. “Zo mooi! Je ziet er elke keer super uit”, gaat het verder. “Je ziet er fantastisch uit”, besluit een laatste nog. Hoog tijd om een kijkje te nemen. En druk op het pijltje naar rechts om meer outfits te zien!