Om de drie jaar voelt George Clooney (59) het kriebelen en gaat hij achter de camera staan. En dat levert heel verschillende films op. Na komedies als ‘Confessions of a Dangerous Mind’, drama’s als ‘Good Night and Good Luck’ en thrillers als ‘The Ides of March’ zet hij met de Netflix-film ‘The Midnight Sky’ zijn tanden in sciencefiction. Hij speelt zelf een vereenzaamde wetenschapper die terugkerende astronauten wil waarschuwen dat het einde van de wereld is aangebroken.

‘The Midnight Sky’ gaat over het einde van de wereld, maar je maakt nooit duidelijk wat er precies aan de hand is. Waarom is dat?

George Clooney: «Omdat je verbeelding per definitie veel krachtiger is dan wat ik zou kunnen tonen. Je mag zelf beslissen wat uiteindelijk de druppel is geweest die de emmer heeft doen overlopen. Heeft het klimaat een gat in de ozonlaag geblazen? Is er een kernoorlog uitgebroken? Maar het maakt ook niets uit. We weten allemaal dat het einde van de wereld op zich helemaal niet onvoorstelbaar is. Binnen 30 jaar, wanneer het verhaal zich afspeelt, kan het echt zover zijn. Dan is de vraag: is het waard om voor de mensheid te vechten? En het antwoord van de film is ‘Ja’. Dat stemt mij hoopvol.»

Toen je al even bezig was met de film liet je hoofdactrice Felicity Jones plots weten dat ze zwanger was. Je hebt uiteindelijk beslist om haar personage dan ook maar een baby in de buik te geven. Was dat een gemakkelijke beslissing?

«Ik kan je zeker zeggen dat het een grote verrassing was toen Felicity ons het nieuws meedeelde. Maar toen ik er even over nadacht, besefte ik dat een godsgeschenk was voor de film. Uiteindelijk gaat het verhaal over de toekomst van de mensheid, en haar bolle buik herinnert je daar telkens opnieuw aan. Eigenlijk had ik dat idee veel vroeger moeten hebben. Bedankt, Felicity!» (grijnst)

Met al zijn actie en speciale effecten lijkt ‘The Midnight Sky’ een hele uitdaging, zowel voor de scènes op aarde als in de ruimte. Heb je sterretjes gezien?

«Dit is zeker de lastigste film die ik ooit heb gedaan, als acteur en als regisseur. Ik wist niet zeker of ik het wel zou kunnen, om eerlijk te zijn. Gelukkig hebben veel mensen me geholpen, niet in het minst mijn goeie vriend en productiepartner Grant Heslov. We kennen elkaar al 40 jaar. We zaten in dezelfde acteerklas. Hij heeft me in 1982 honderd dollar geleend zodat ik mijn eerste portretfoto’s kon laten nemen. Ik gebruik die trouwens nog altijd. Ze zien er geweldig uit!» (lacht)

Hoe beleef jij de hele COVID-pandemie?

«Net zoals iedereen hou ik me bezig met de was en de plas. Ik doe de afwas. Ik vervang luiers en nee, niet de mijne, ik heb een jonge tweeling! (lacht) Over het algemeen heb ik geconstateerd dat ik me nog altijd uit de slag kan trekken. Toen ik alleen in een appartement woonde, moest ik soms dingen herstellen, en dat lukt nog altijd. Ik kan een nieuwe lamp installeren. Ik kan de gootsteen demonteren en weer in elkaar steken. Ik ben heel blij dat ik niet vergeten ben hoe dat moet.»

Ruben Nollet

