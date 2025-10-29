HomeNieuwsEntertainmentDochter van wereldberoemde actrice imponeert met zwoele selfie: "Altijd zo knap!" (foto)
Dochter van wereldberoemde actrice imponeert met zwoele selfie: “Altijd zo knap!” (foto)

Ava Phillippe is haar naam. Maar de kans is groot dat je eerder haar moeder kent.

Ava is namelijk de 26-jarige dochter van actrice Reese Witherspoon. Met niet minder dan 1 miljoen volgers doet dochterlief het ook bijzonder goed op Instagram. En dus deelt ze daar vaak nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven.

Dat doet ze ook nu weer. Zo pakt Ava uit met een leuke selfie. “🌺 In the before 🌺”, voegt ze zelf kort toe. Maar haar fans hebben duidelijk heel wat meer te vertellen over wat ze te zien krijgen.

“Altijd zo knap!”

Aan enthousiaste reacties geen gebrek. “Altijd zo knap”, klinkt het. “OMG 😍”, gaat het verder. “Adembenemend”, besluit een laatste volger. Kijk gerust zelf maar even!

Foto: Instagram

