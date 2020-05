Hoewel fysieke dates er niet meteen inzitten, swipen we massaal op de datingapp Tinder. Behalve singles durven ook mensen in een vaste relatie weleens een kijkje nemen. Met deze app kan je in de gaten houden of ook jouw partner actief is op Tinder.

Zelfs als we allemaal thuisblijven, vinden mensen manieren om elkaar aan de haak te slaan. De populaire datingapp Tinder zag hun gebruikersaantallen de afgelopen weken de hoogte in vliegen. Tussen die gebruikers zitten verbazend genoeg niet enkel singles, maar ook mensen in een relatie die zich tijdens de lockdown vervelen.

Privacy

Cheaterbuster zag het licht in 2016 dankzij een klein team uit Mexico-Stad. Wanneer je de voornaam, leeftijd, het geslacht en de locatie van een persoon invoert, toont de app je alle Tinderprofielen die daar ongeveer mee matchen. Wat leeftijd betreft mag je er een jaartje naast zitten. Eens de resultaten binnenstromen, kan je nog iets ruimer gaan qua locatie. Zit je lief er niet tussen? Dan kan je zo goed als zeker zijn dat die van Tinder wegblijft.

De maker van Cheatbuster blijft liever anoniem omdat hij bang is voor bedreigingen van mensen die betrapt werden via de app. In de eerste plaats ging het vooral om wat media-aandacht en wilde het team de app daarna weer van de markt halen. “Ik wou mensen ervan bewustmaken hoe makkelijk het is om toegang te krijgen tot informatie waarvan we denken dat die eigenlijk privé is”, zegt de maker. Dankzij de vele positieve reacties en bedankjes van gebruikers bleef Cheaterbuster toch online.

Stalkerig gedrag

Voor velen geeft de app duidelijkheid over hun partner, maar het kan ook tot dwangmatig, stalkerig gedrag leiden. Een zoekopdracht op Cheaterbuster kost iets meer dan 9 euro. Sommigen gaven in enkele maanden tijd zo’n 400 euro uit aan de app. “Mensen moeten erg voorzichtig zijn: naar informatie zoeken over je (ex-)partner kan ongezond verslavend worden”, waarschuwt een gebruiker.

Het bericht Met deze app ontdek je of je lief stiekem op Tinder zit verscheen eerst op Metro.