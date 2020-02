Na het jammerlijke nieuws dat Marco Borsato en zijn vrouw gaan scheiden, zou de Nederlandse zanger in het verleden naar verluidt nog een scheve schaats gereden hebben.

Vorige week raakte bekend dat Marco Borsato (53) en zijn vrouw Leontine (52) definitief uit elkaar gaan. Zijn jarenlange affaire met pianiste Iris Hond (32) zou aan de basis van de breuk liggen. Het koppel stapte in 1998 in het huwelijksbootje en heeft drie kinderen: Luca (20) en Senna (18), en dochter Jada (16).

Kussen in skilift

Het Nederlandse magazine Privé weet uit betrouwbare bronnen dat Iris niet het enige avontuurtje was van Borsato. Zijn vrouw Leontine zou dat op pijnlijke wijze ontdekt hebben tijdens een vakantie met vriendinnen in 2006. Ze liet toen aan haar vriendinnen vakantiefoto’s en gezinskiekjes op televisie zien, maar plots doken er enkele foto’s op waarop Borsato innig kust met een onbekende vrouw in een skilift.

Secretaresse

Borsato was enkele weken eerder immers zonder Leontine op wintersportvakantie in Oostenrijk geweest met enkele mensen van zijn, inmiddels failliete, artiestenbureau The Entertainment Group (TEG). De vrouw in kwestie zou zijn toenmalige secretaresse geweest zijn. Enkele bronnen bevestigden aan Privé dat de twee het duidelijk goed met elkaar konden vinden.

