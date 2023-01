Lotte Vanwezemael pakt uit met prachtig plaatje, Jamie-Lee Six deelt sexy selfie en dochter van Jean-Claude Van Damme laat weinig aan de verbeelding over (foto’s)

Jawel! ’t Is weer hoog tijd voor een gloednieuwe lading BV-prentjes!

Want ook de voorbije dagen hebben bekende gezichten uit binnen- én buitenland weer hun uiterste best gedaan op Instagram. Zo passeren uit eigen land, onder anderen, Jamie-Lee Six, Lotte Vanwezemael, Hanne Troonbeeckx en Saartje Vandendriessche de revue. In het buitenland wisten Britney Spears, Kendall Jenner, Ireland Baldwin en nog vele anderen hun fans weer te verbazen met gloednieuwe plaatjes. Hoog tijd dus om een kijkje te nemen.