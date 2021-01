Vorige maand beviel Linde Merckpoel van haar eerste kindje. Daar is ze heel gelukkig mee, al moet ze nog steeds wennen aan het idee, zo schrijft ze op Instagram.

Op 11 december 2020 zag het dochtertje van Linde Merckpoel, Cleo, het licht. Prachtig nieuws, al voelde Linde zich niet altijd even gelukkig tijdens de zwangerschap. De 36-jarige voormalige Studio Brussel-presentatrice heeft er tijdens haar zwangerschap nooit een geheim van gemaakt dat ze de zogenaamde roze wolk niet echt ervaren heeft. “Ja, de baby is gepland en uiteraard verlangen Jef en ik naar dat kindje, maar op dit moment overheerst het gevoel dat ik vooral veel moet afstaan. ‘Je krijgt er veel voor terug’, verzekert iedereen, maar ik kan me daar nog niets bij voorstellen. Het klinkt erg, maar ik ben echt in de rouw geweest over wat ik mogelijk allemaal zal moeten opgeven. Ik voel me vooral een drager, eigenlijk. Een recipiënt. Als ik in de spiegel kijk, herken ik mezelf niet”, vertelde ze enkele maanden geleden in De Standaard.

Zoveel moois

Intussen is haar dochtertje bijna een maand oud. Linde deelde op Instagram een openhartig bericht over haar moederschap. “2020 > 2021 Vorig jaar deze tijd was ik op zotte reis in Sri Lanka, samen met mijn moeder. We kregen in Kandy ‘een vriendschapsbandje van Buddha’ om ons geluk te wensen en een gezegend jaar. We zijn een jaar later en ondertussen ben ik zélf de moeder op de foto. Ik kan dat nog steeds niet goed vatten, maar danku danku bandje van Buddha. Ondanks alles bracht 2020 ons zoveel moois”, schrijft ze.

