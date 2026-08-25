Elizabeth Hurley toont haar perfecte bikinilichaam: “Droomvrouw!” (foto)

Elizabeth Hurley krijgt heel wat complimenten op een vakantiefoto. “De mooiste vrouw ter wereld!”, klinkt het lovend.

Elizabeth Hurley genoot onlangs van een zalige vakantie aan een zonovergoten baai met azuurblauw water en een rotsachtige kust op de achtergrond. De 61-jarige Britse actrice verblijft er al jaar en dag bij vrienden en bedankt hen daarvoor op Instagram. “Paradijs! Bedankt aan de allerliefste gastheer en gastvrouw, mijn dierbare vrienden K & A, bij wie ik de afgelopen 27 jaar elke zomer mag verblijven… Ik hou van jullie”, schrijft ze.

Droomvrouw

Ze post er ook een foto bij waarop ze in een witte bikini poseert terwijl ze uit het azuurblauwe water komt. “Je ziet er fantastisch uit op elke foto. Blij dat je zo’n geweldige tijd hebt gehad”, “De mooiste vrouw ter wereld!”, “Prachtig, zoals altijd!”, “Je ziet er sensationeel uit!”, en “Droomvrouw!”, wordt er gereageerd.

Foto: Instagram