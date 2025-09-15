Zus van Kate Moss poseert in doorschijnende outfit: “Ongelooflijk knap!” (foto’s)

Lottie Moss, de 27-jarige zus van fotomodel Kate Moss, heeft weer wat nieuws gedeeld!

Dat deed ze op Instagram, waar ze maar liefst 592.000 volgers heeft. Die houdt ze regelmatig zoet met nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. En dat is ook nu weer het geval.

In onderstaand fotoalbum passeert Lottie Moss meermaals in doorschijnende outfit de revue. “Girls gone wild X RATED”, voegt ze zelf eerder beknopt toe. Maar haar fans hebben heel wat meer te vertellen, zo blijkt.

“Ongelooflijk knap!”

Aan een stevig tempo stromen de enthousiaste reacties binnen. “Ongelooflijk knap”, klinkt het. “🔥🔥🔥”, gaat het verder. “Sensationeel”, besluit een laatste volger. Kijk zelf maar en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.