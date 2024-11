Jade Mintjens onthult meest gênante sekservaring: “We moesten zo hard lachen!”

Jade Mintjens praat in een interview open en eerlijk over haar seksleven. Zo heeft ze het onder meer over seksspeeltjes en gênante momenten in bed.

Jade Mintjens zegt als stand-upcomedian op een hilarische manier waar het op staat, maar die openheid toont ze ook als ze over seks praat in ‘Lotte gaat diep’, de podcast van seksuologe Lotte Vanwezemael.

Seksspeeltjes

Het 26-jarige Kempense ‘De Ideale Wereld’-gezicht geeft tijdens het gesprek toe dat ze seksspeeltjes heeft. “Ik vind seksspeeltjes een leuke uitvinding. Ik heb een aantal speeltjes in mijn bezit waar ik ondertussen al een grote doos voor heb moeten kopen”, lacht ze.

Vriendin helpen

Ook masturberen is voor Jade geen taboe, evenmin onder vriendinnen. “Ik heb mijn vriendinnen ooit aangezet om te masturberen. Een vriendin zei me eens dat ze niet wist of ze ooit al een orgasme had gehad. Ik legde haar uit dat ze het dan waarschijnlijk nog nooit had gehad. Enkele weken later bedankte ze me omdat het eindelijk gelukt was”, klinkt het.

Seksgeluiden

Wanneer Lotte haar vraagt wat haar gênantste sekservaring ooit was, herinnert Jade zich een geestig moment. “Ons vorige appartement had dunne muren. Toen we seks hadden, hoorden we ‘Sexual Healing’ van Marvin Gaye plots heel luid afspelen in het appartement onder ons. We dachten: ‘oei, misschien moeten we iets stiller zijn’. Uiteraard moesten we heel hard lachen. ‘Zou dit toeval zijn of een boodschap naar ons?’, vroegen we ons af”, besluit ze.

Foto: Instagram