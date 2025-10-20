Joyce De Troch toont haar natuurlijke schoonheid: “Prachtvrouw!” (foto’s)

HomeNieuwsEntertainmentJoyce De Troch toont haar natuurlijke schoonheid: "Prachtvrouw!" (foto's)
Den B.
Door Den B.
Joyce De Troch heeft enkele opvallende beelden gedeeld. “Zwart-wit is eens iets anders”, klinkt het in de reacties.

Joyce De Troch straalt op Instagram in een artistieke zwart-witshoot. Het 51-jarige voormalige Playboy-model toont zich in de shoot van haar meest naturelle kant. “Er schuilt altijd een verhaal achter de grijstinten”, houdt ze het mysterieus.

Bewondering

Haar 28.000 volgers zijn stuk voor stuk positief verrast. “Tof gedaan”, “Prachtvrouw , vanbinnen en vanbuiten”, “Dat kapsel!”, “Mooi! Zwart-wit is eens iets anders” en “Leuke foto’s”, lezen we onder meer in de comments.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om alle foto’s te bekijken.

Foto: Instagram

