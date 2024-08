Laura uit ‘Temptation Island’ is opnieuw zwanger: “Ik kon het niet langer wegsteken” (foto)

Laura Moenaert en Roger Osei Bonsu zijn in blijde verwachting van een tweede kindje. Dat maakten ze bekend via Instagram.

Het gaat snel voor Laura Moenaert en Roger Osei Bonsu die in 2019 als koppel ‘Temptation Island’ overleefden. In 2022 vroeg Roger Laura ten huwelijk en in december van vorig jaar werden ze voor de eerste keer mama en papa van een dochtertje dat luistert naar de naam Leyy Osei Bonsu.

Over de helft

Nu is Laura in verwachting van hun tweede kindje. Ze is inmiddels al vijf maanden zwanger. Of het een jongen of een meisje wordt, is nog niet bekend. “THE WORD IS OUT: wij worden mama en papa voor een tweede keer. Na inmiddels vijf maanden zwanger zijn, kon ik het niet meer langer wegsteken”, glunderen ze op Instagram naast een foto van een echo en een kiekje van hun gezin.

Felicitaties

Hun volgers zijn uiteraard enorm blij voor hen. “Wat bijzonder dat jullie dit allemaal weer mee mogen maken!”, “Van harte gefeliciteerd”, en “Wat een fantastisch nieuws! Proficiat en geniet er volop van”, lezen we in de reacties.

