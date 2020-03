Laura Lieckens heeft op Instagram duidelijk gemaakt hoe het komt dat ze erg twijfelachtig overkomt in ‘Blind Getrouwd’. “Net zoals de andere koppels zijn we allemaal mensen van vlees en bloed met emoties die we niet altijd kunnen uitschakelen”, klinkt het onder meer.

Hoewel ze haar “tijger” Sonny (30) aanvankelijk volledig zag zitten, lijken er bij Laura nu toch twijfels te groeien. De 27-jarige interieurarchitecte genoot maandagavond in het VTM-programma van een prachtige zonsopgang in Bali, maar hield duidelijk een veilige afstand tussen zichzelf en haar kersverse echtgenoot.

Niet acteren

Op Instagram legt ze nu uit dat het experiment voor haar moeilijker was dan gedacht. “Wanneer ik hoorde dat ik ging trouwen, dacht ik: ‘oh dit lukt me gemakkelijk’. Mensen die me kennen, weten dat ik een flapuit ben die graag babbelt en veel lacht. Ik wou dat ik 24/24 de beste versie van mezelf kon zijn, maar jammer genoeg kan ik dat ook niet. Acteren is niet meteen mijn ding, anders zou ik altijd de beste versie van mezelf zijn, maar oprechtheid staat voor mij toch vanboven aan het lijstje. Andere jaren dacht ik vaak: ‘komaan, smijt uzelf nu is’. Maar wanneer je zelf in het experiment zit, besef je pas dat uzelf smijten niet altijd even gemakkelijk is”, schrijft ze.

Authentiek en oprecht

“Naast de 15 minuten die je elke aflevering van ons te zien krijgt, waren er nog 10 uren dat er dagelijks gefilmd werd. Het is een rollercoaster, maar er waren zeker en vast ook veel momenten dat we gelachen hebben op onze huwelijksreis. Net zoals de andere koppels zijn we allemaal mensen van vlees en bloed met emoties die we niet altijd kunnen uitschakelen. Zoals in de beste relaties hebben ook wij allemaal onze mindere momenten. Als ik van 1 ding overtuigd ben, is dat we allemaal authentiek en oprecht zijn ook als het minder gaat. Sorry dat het voor mij ook niet altijd even gemakkelijk is, maar ik kan recht in de spiegel kijken en dat is wat telt. En aan mijne tijger, ge bent nen topper eh! Elke keer ik u zie denk ik, HAAAALLLLLLLLOOOOOWWW Sonny. Veel liefde voor iedereen. Liefs, grumpy Laura”, besluit ze.

