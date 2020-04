Laura Lieckens heeft gereageerd op haar beslissing in ‘Blind Getrouwd’. Dat deed ze op Instagram.

Zondagavond werden alle knopen doorgehakt van de ‘Blind Getrouwd’-koppels. Voor Laura en Sonny was het einde verhaal. Hoewel ze allebei vol enthousiasme aan hun liefdesavontuur begonnen, werd gaandeweg al snel duidelijk dat ze niet voor elkaar gemaakt waren.

“Te veel druk op mezelf”

De 27-jarige interieurarchitecte reageerde gisterenavond op Instagram op hun afscheid. Ze benadrukt dat ze Sonny graag ziet, maar dat ze zich minder en minder goed in haar vel voelde. “Hier eindigt ons avontuur samen, het was hobbelig en niet altijd even gemakkelijk. Soms denk ik, had ik de klok maar kunnen terugdraaien tot aan de huwelijksreis. Waarschijnlijk had ik het anders aangepakt, al heb ik er zelf nooit bewust voor gekozen om me niet goed in mijn vel te voelen. Het is me overkomen, jammer. Niet elk dekseltje past op elk potje. Sonny is zonder enige twijfel een man waar ik van hou en die ik diep in mijn hart graag zie. Maar ik heb de druk vanaf het begin te hoog bij mezelf gelegd. Ik wil Sonny bedanken om dit avontuur met mij te delen. Het lijkt allemaal misschien heel gemakkelijk, maar geloof mij: dat is het niet. Ik blijf achter met veel vragen naar mezelf toe, maar ik kijk recht in de spiegel, dat is toch het belangrijkste. Lieve Sonny, je bent een topper! Sorry dat ik niet de vrouw kon zijn die je verdiende. Ik zat gewoon niet goed in mijn vel. Maar dit zal altijd ons experiment blijven”, klinkt het.

