View this post on Instagram

Slaap zacht lieve r’belle ❤️ We hadden als kind een tweede thuis bij jullie en jij en bompa hebben zo veel met en voor ons gedaan. Dat vergeten we nooit. Ik ben trots op je. Je was zorgzaam en lief, maar ook enorm eigenzinnig en rebels. Een kantje dat alle dames die na je komen geërfd hebben 💕 Weet dat je in ons verder leeft voor altijd. Je gaf me de raad nooit bang te zijn, want wie bang is krijgt ook slaag. Ik ben dus niet bang mamie, want ik weet dat het goed is geweest. #wezullenjemissen #rip #mijnmamie #grotemadam