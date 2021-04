Laura Lieckens heeft op Instagram een onopgemaakte foto gedeeld met een belangrijke boodschap. “Zo zou iedereen moeten denken”, klinkt het.

De 28-jarige interieurarchitecte was vorig jaar te zien in ‘Blind Getrouwd’. Daarin werd ze gekoppeld aan Sonny, maar dat bleek geen gouden match. Laura poseerde vandaag onopgemaakt voor de Instagramcamera. Daardoor is de wijnvlek in haar gezicht goed zichtbaar. “Jep, ik ben trots op mezelf zonder make-up! En dat mag eigenlijk iedereen zijn. Want iedereen is UNIEK! Ik heb genoeg shit over me heen gekregen van mensen die me denken te kennen. En weet je: het doet me helemaal niets! En zo zou iedereen moeten denken. Iedereen is mooi op zijn eigen manier”, schrijft ze erbij.

Nooit gepest geweest

Eerder gaf ze mee dat ze die wijnvlek niet mooi vindt, maar dat ze het er nooit echt moeilijk mee heeft gehad. “Ik ben blij met wie ik ben. Ik heb wel vaak gedacht: ‘Waarom moet ik nu een wijnvlek hebben? Waarom moet mij dat nu overkomen?’. Anderzijds denk ik: ‘Het is er. Wees er blij mee dat het er is’. Eigenlijk heb ik dat nooit als echt iets moeilijks ervaren. Dat is ook de reden waarom ik nooit gepest geweest ben. Ik ben heel blij met het feit dat ik dat niet als iets onzekers zag, maar dat ik daar mijn troef van maakte”, vertelde ze in ‘Natur’elle’, het online format van Jani.

Pijnlijke reacties

Toch kreeg ze door haar passage in ‘Blind Getrouwd’ soms vervelende reacties van kijkers. “Mensen kunnen immers hard zijn. Mensen beseffen niet dat van zodra een woord is uitgesproken, je het niet meer kan terugnemen. Dat laat een litteken achter en dat kan je niet meer wegkrijgen. Dat is wel frustrerend”, zei ze.

