Laura Tesoro over haar decolleté: “Mocht er iemand tegenover mij zitten met zo’n top? Ik zou daar ook naar kijken”

Laura Tesoro blikt in een interview nog eens terug op haar veelbesproken topje. “Waarom accepteren mensen niet dat ik geen zestien meer ben?”, zucht ze.

Sinds het tiende seizoen van ‘The Voice van Vlaanderen’ gestart is, is Laura Tesoro al meermaals over de tongen gegaan op sociale media. Het gaat dan meer bepaald over haar diep uitgesneden outfit, die sommige kijkers een tikkeltje te gewaagd vinden voor op televisie.

Frustrerend

In een interview met Het Laatste Nieuws reageert de 29-jarige zangeres nogmaals op de commotie. “Waanzin! (lacht) Ik snap er niks van. Ja, ik héb een decolleté aan, dat zie ik zelf ook wel. Ik vind het ook niet erg dat daar iets over gezegd wordt. Maar wat ik vooral frustrerend vind, is dat mensen zich daar drukker over maken dan over wat er in het Midden-Oosten aan het gebeuren is. Is de top die ik aanheb op televisie belangrijker dan wat er misloopt in de wereld? Daarover spreken mensen zich niet uit, maar ze laten wél hun stem horen over wat ik aanheb? Really? Ik vond het om te lachen”, klinkt het.

‘Het meisje van VTM’

Laura betreurt het feit dat vrouwen nog al te vaak beoordeeld worden op wat ze dragen. “Ergens is het ook jammer dat ik me blijkbaar niet mag profileren als een zelfzekere vrouw. Dan ben je al snel een diva of zie je eruit als een hoer. Waarom accepteren mensen niet dat ik geen zestien meer ben? Sorry, hoor, dat ik eens een vrouwelijke outfit aantrek, terwijl iedereen me blijft zien als ‘het meisje van VTM’. Ik had nooit verwacht dat we er überhaupt een gesprek over zouden hebben. Let wel, mocht er iemand tegenover mij zitten met zo’n top? Ik zou daar ook naar kijken. Ik vind het ook niet erg dat erover wordt gesproken. Waar ik wél een probleem mee heb, is dat mannen zich geroepen voelen om een mening te uiten over wat een vrouw aanheeft. Het is niet aan een man om dat te beslissen”, besluit ze.

Hieronder enkele foto’s van de bewuste outfit:

Foto: Instagram