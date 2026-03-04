Heidi Klum en dochter Leni poseren samen in lingerie: “Adembenemend knap!” (foto/video)

Op Instagram pakken Heidi Klum en haar 21-jarige dochter Leni uit met straffe lingeriefoto’s.

Met niet minder dan 1,8 miljoen volgers zal het niemand verbazen dat Leni regelmatig nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven deelt. Dat is ook deze keer niet anders.

Op onderstaande beelden zien we hoe ze samen met haar mama en topmodel Heidi Klum poseert in lingerie. Buiten een promopraatje over een nieuwe collectie wordt er weinig verdere uitleg gegeven. Maar fans zijn er wél snel bij.

“Adembenemend knap!”

Aan lovende reacties weer geen gebrek. “Adembenemend knap”, klinkt het. “WAUW LENI”, gaat het verder. “Zeer geslaagde reclamecampagne”, besluit een laatste volger nog. Tijd dus om eens te kijken naar de beelden, denken we dan!