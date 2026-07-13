Kylie Jenner zorgt voor een opvallende verschijning in een ZEER gewaagde nieuwe fotoshoot (video)

Kylie Jenner heeft haar nieuwste Khy-samenwerking met Frankies Bikinis aangekondigd.
De 28-jarige onderneemster – die in juni al een andere Khy-collectie lanceerde – liet haar beroemde figuur goed tot zijn recht komen terwijl ze verschillende stringbikini’s showde.
Ze werd vergezeld door Francesca Aiello, de oprichtster van Frankies, in een nieuwe Fever Dream-campagne die donderdag op sociale media werd gepost.
‘Round two with @francescaaiello and somehow even dreamier this time. So excited to finally share our second @khy x @frankiesbikinis collection with you. Launching 7/14,’ Jenner wrote in an Instagram caption.
The women initially worked together in July 2025, releasing a range of items dubbed Cloud Cups by Frankies Bikinis x Khy.
A caption shared on Khy’s Instagram page described the new collaboration as ‘a collection about the art of being seen and the moments in between.’
‘Het is echt een droom om weer met Khy samen te werken’, zei Aiello in een verklaring die via WWD werd gedeeld.
‘Voor onze nieuwste collectie hebben Kylie en ik ons laten inspireren door onze liefde voor onze geboortestad Los Angeles.’
‘We hebben onze eigen kledingkasten doorzocht om vintage stukken te vinden die net zo uniek en sexy aanvoelden als de stad zelf, en die tegelijkertijd goed pasten bij onze eerste samenwerking.
‘Het resultaat is een collectie vol gedurfde patronen, leuke accenten en opvallende silhouetten.’