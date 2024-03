‘Knokke Off’-actrice Ayana Doucouré deelt bikinifoto: “Wauw!” (foto)

Ayana Doucouré heeft het duidelijk naar haar zin in Taghazout, een dorp in Marokko.

De dame, die velen kennen van haar acteerwerk in de topserie ‘Knokke Off’, deelt op Instagram sporadisch nieuwe beelden met haar meer dan 12.700 volgers. Dat was ook recent niet anders, toen ze onderstaande foto op haar pagina plaatste.

Zo zien we Ayana Doucouré poseren in bikini. “Taghazout 🩷🩷”, voegt ze er kort aan toe. Maar haar fans? Die hebben duidelijk heel wat meer te vertellen over wat ze nu weer juist te zien krijgen.

“Wauw!”

In geen tijd stromen de lovende reacties binnen. “Wauw”, klinkt het. “Prachtig”, gaat het verder. “Sexy”, besluit een laatste volger nog. Tijd om zelf eens te kijken naar wat Ayana Doucouré gedeeld heeft.