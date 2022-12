‘Knapste wetenschapster ter wereld’ verovert Instagram: “Leuk dat je het stereotiepe beeld doorbreekt!” (foto’s)

Rosie Moore is haar naam. En de 26-jarige is naast wetenschapster ook model.

Dat ze die twee werelden prima weet te combineren, bewijst ze op haar Instagram-pagina. Daar wisselen avontuurlijke taferelen en sexy fotoshoots elkaar vlotjes af. “De ene keer zit ik tot aan mijn navel in de modder, de andere keer zien mensen mij poseren op één of ander luxueus event”, laat Rosie weten. “Pas wanneer mensen weten dat je een succesvolle carrière (in de wetenschap, red.) hebt, reageren ze respectvoller. Als ik in de wereld van de wetenschap vertel dat ik ook nog model ben, dan behandelt niemand mij plots anders. Boeiend dat dit dus maar in één richting werkt”, vult ze aan.

“Leuk dat je het stereotiepe beeld doorbreekt!”

Sommigen noemen haar de ‘knapste wetenschapster ter wereld’. En op Instagram, waar ze al zo’n 51.400 volgers heeft, reageren fans steevast lovend. “Leuk dat je het stereotiepe beeld doorbreekt”, klinkt het. “Slim én sexy”, gaat het verder onder één van haar vele foto’s. “Ik hoop dat je zo veel jonge vrouwen weet te inspireren. Ze moéten niet kiezen tussen het ene of het andere”, besluit een laatste nog. Hoog tijd om een kijkje te nemen, denken we dan.