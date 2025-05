‘Knapste weervrouw ter wereld’ imponeert met bikinifoto’s: “Wauw, geweldig!”

Yanet Garcia is haar naam.

En het zou best kunnen dat die geen belletje doet rinkelen. Maar velen noemen haar ook wel de ‘knapste weervrouw ter wereld’. Dat leverde Yanet maar liefst 14.1 miljoen volgers op Instagram op.

Het is dan ook logisch dat ze daar regelmatig uitpakt met gloednieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. Dat is ook nu weer het geval. Zo zien we de dame meermaals in bikini de revue passeren. “Turks and Caicos 🇹🇨 Paradise 🦀🐬🪸☀️🌊 🐚”, schrijft ze bij de vakantiefoto’s. En haar fans? Die vullen aan!

“Wauw, geweldig!”

Al snel stromen de lovende reacties binnen. “Wauw, geweldig”, klinkt het. “Je ziet er goed uit”, gaat het verder. “Wat een mooie foto’s”, besluit een laatste volger. Kijk zelf maar en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.