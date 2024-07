Klaasje Meijer (ex-K3) pakt uit met work-out en geniet van de zon: “Je ziet er stralend uit!” (foto/video)

Op Instagram weet Klaasje Meijer weer aardig te scoren.

Met een meer dan fraaie 339.000 volgers doet het voormalige K3’tje het ginds bijzonder goed. Regelmatig plaatst ze dan ook nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven op het populaire sociale netwerk. Dat was recent niet anders toen ze onderstaande foto én filmpje op haar pagina plaatste.

In de video zien we Klaasje die een stevige work-out aan het uitvoeren is. Op de foto geniet ze dan weer rustig van de zon. “Vrouw met bril en 🍺 🤪”, schrijft ze bij het prentje. En haar fans? Die zijn er ook snel bij om van zich te laten horen.

“Je ziet er stralend uit!”

In een mum van tijd stromen de lovende reacties binnen. “Je ziet er stralend uit”, klinkt het. “Gelijk heb je. Lekker trainen”, gaat het verder. “Mooie foto, Klaasje”, besluit een laatste volger nog. Tijd dus om een kijkje te nemen. En klik even op het eerste van onderstaande prentjes om de video te starten.