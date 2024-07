Jennifer Lopez blikt met gewaagde foto’s terug op 10-jarig album: “Wat een icoon!”

Jennifer Lopez heeft enkele foto’s gedeeld waarop ze een outfit draagt die weinig aan de verbeelding overlaat. Ze eert daarmee haar album dat tien jaar geleden gelanceerd werd.

Exact tien jaar geleden bracht Jennifer Lopez haar achtste studioalbum A.K.A. uit waarop hits zoals ‘I Luh Ya Papi’, ‘First Love’ en ‘Booty’ staan. De cover van het album trok heel wat aandacht door de sensuele poses en opvallende outfit van de 54-jarige latina. Naar aanleiding van het 10-jarig bestaan van het album deelde Lopez de bewuste kiekjes opnieuw op Instagram.

Adembenemend mooi

Haar volgers steken hun bewondering niet onder stoelen of banken. “Je zult altijd de mooiste vrouw ooit blijven”, “Zo’n goed album! Ik hou van je, Jen”, “Deze foto’s zijn adembenemend mooi, je ziet er fantastisch uit”, “Wat een icoon!”, en “Tien jaar geleden… Het lijkt wel gisteren te zijn!”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Instagram