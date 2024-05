Kendall Jenner poseert halfnaakt: “Beste model ter wereld!” (foto)

Kendall Jenner heeft weer wat nieuws gedeeld op Instagram.

Met een fenomenale 293 miljoen volgers doet het model het uitermate goed op het populaire sociale netwerk. Met de nodige regelmaat deelt ze ginds dan ook gloednieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. Dat was recent niet anders, toen ze onderstaande foto op haar pagina plaatste.

We zien Kendall Jenner halfnaakt poseren. Zelf geeft ze geen één woord uitleg bij het prentje, maar haar fans zijn er wél als de kippen bij om commentaar te geven op wat ze nu weer juist te zien krijgen.

“Beste model ter wereld!”

In geen tijd stromen de lovende reacties binnen. “Beste model ter wereld”, lezen we. “Absolute perfectie”, gaat het verder. “Heel mooi”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus, zo denken we dan, om eens een kijkje te nemen.