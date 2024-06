Katy Perry daagt Instagram uit met sexy outfit: “Godin!” (foto/video)

Katy Perry kondigt groot nieuws aan!

Volgende maand, op 11 juli, stuurt de zangeres haar nieuwste single ‘Woman’s World’ de wereld in. Om die release in de kijker te zetten pakt Katy Perry nu uit met nieuwe, uitdagende promobeelden. Die deelt ze onder andere op Instagram, waar ze maar liefst 206 miljoen volgers heeft.

Buiten het feit dat de single op 11 juli en de videoclip op 12 juli zullen verschijnen, voegt Katy Perry zelf niet gek veel info toe aan onderstaande foto en video. Maar dat weerhoudt haar fans er niet van om de nodige commentaar te geven op wat ze nu weer juist te zien krijgen.

“Godin!”

In een mum van tijd stromen de lovende reacties binnen. “Godin”, klinkt het. “Ze is terug”, gaat het verder. “Ik ben hier zo klaar voor”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus om een kijkje te nemen. En klik even op het eerste prentje om de video te starten.