Kate Beckinsale ligt als ware zeemeermin op het strand én deelt onderwaterfoto’s van dochter: “Prachtig!”

Hier mag het dan wel wat somber weer zijn; in Mexico schijnt de zon!

Of toch op het moment dat Kate Beckinsale er op vakantie was. Dat bewijst de actrice met een reeks straffe vakantiefoto’s. “De meest magische tijd met de beste bende 💕 Vooral mijn dochter onder water (is magisch, red.)”, schrijft ze bij het album. Kate zelf poseert als zeemeermin op het strand. En Kate’s 23-jarige dochter Lily had het dan weer aardig naar haar zin ónder het wateroppervlak. Dat bewijzen de derde en vijfde foto, die je kan bekijken door op het pijltje naar rechts te klikken.

“Prachtig!”

Fans van de actrice zijn er als de kippen bij om te reageren. “Absoluut prachtig”, klinkt het. “Jullie zien er beiden knap uit”, gaat het verder. “Straffe foto’s”, besluit een laatste fan nog. Hoog tijd om een kijkje te nemen, denken we dan! En druk dus op dat pijltje naar rechts om meer beelden te zien!