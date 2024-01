Kanye West onder vuur wegens ‘vernederende’ foto’s van zijn vrouw: “Zoiets hou je privé!”

De Amerikaanse rapper Kanye West krijgt de wind van voren nadat hij enkele foto’s deelde waarop zijn vrouw in weinig verhullende outfit en op onderdanige wijze te zien is. “Het publiekelijk vernederen van je vrouw is niet cool”, klinkt het boos in de reacties.

De meer dan 18 miljoen volgers van Kanye West keken onlangs vreemd op toen de 46-jarige rapper enkele opvallende foto’s van zijn vrouw Bianca Censori postte. De 29-jarige Australische architecte wordt op een slaafse manier afgebeeld en haar outfit laat weinig aan de verbeelding over.

Verbaasde reacties

De kiekjes zetten kwaad bloed bij de meerderheid van zijn volgers, die de beelden ronduit vernederend vinden. “Wat is er mis met jou, Kanye? Haar laten rondlopen alsof ze een stuk vlees is, zo vernederend. Zoek alsjeblieft hulp, want je bent gek geworden”, “Misschien moet je vrouw een foto posten van jou in de keuken?”, “Hij behandelt haar als een huisdier”, “Stop me je vrouw haar lichaam te etaleren!”, “Vroeger keek ik naar je op, maar wat je hier doet, is gewoonweg schandalig”, en “Het publiekelijk vernederen van je vrouw is niet cool. Zelfs al vindt ze het leuk, dan nog hou je zoiets privé!”, reageren zijn volgers onder meer.

Foto: Instagram