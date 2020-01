Ok, we zijn als kijker ondertussen wel bekomen van de toch wel stevige aflevering van ‘Kamp Waes’.

Maar houden de kandidaten iets over aan die zware beproevingen? Deelnemer Joni doet vandaag in Dag Allemaal zijn boekje open.

“Na ‘Kamp Waes’ heb ik nog lang heftige dromen gehad. Jenthe (zijn vriendin, red.) vertelde me dat ik eens midden in de nacht ‘Pas op, hier hangt prikkeldraad’ riep”, laat hij weten. Op Instagram stelt Joni een volger, die zich zorgen maakt over een mogelijk trauma, echter gerust: “We hebben allemaal vlak na de opdracht professionele begeleiding gekregen door een psychologe. Ook daarna konden we daar nog steeds beroep op doen. We hebben het allemaal verwerkt als een positieve ervaring.”

“Geen seconde aan opgeven gedacht”

Ook over het moment waarop hij tijdens de gijzeling schijnbaar wou opgeven, praat Joni nu openhartig: “Het leek alsof ik wilde stoppen met ‘Kamp Waes’, maar daar heb ik geen seconde aan gedacht… Ik wilde weerstand bieden, maar enkel Zeger kon zich daarin vinden. Als we onze krachten bundelden, hadden we het de gijzelnemers nog knap lastig kunnen hebben gemaakt. Nu, achteraf gezien denk ik niet dat het de bedoeling was dat daar een massale knokpartij zou ontstaan. Maar het heeft niet veel gescheeld want we voelden de woede door ons bloed stromen.”

“Tranen niet langer verbijten”

Dat het ook voor Tom Waes een emotionele aflevering was, zal tv-kijkend Vlaanderen wel ondervonden hebben. “Ik ben echt geen emotioneel mens, maar toen ik Tom zag huilen, kon ik m’n tranen niet langer verbijten. Tom zei dat het ook voor hem de hel was geweest, en dat hij daar twaalf uur lang elke seconde met ons heeft meegeleefd”, laat Joni nog weten.

Foto: Instagram – Bron: Dag Allemaal