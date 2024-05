Kaat Bollen verbaasd over reactie op selfie: “Vreemdste compliment ooit” (foto)

Kaat Bollen heeft een wel héél opvallende reactie gekregen op een selfie die ze deelde…

Altijd leuk om complimenten te krijgen op een foto, maar Kaat Bollen fronste toch wel even de wenkbrauwen toen ze een doodnormale selfie postte in haar Instagram Stories. Op de foto houdt ze haar smartphone vast met haar linkerhand terwijl ze haar rechterarm wat hoger houdt en haar oksels dus te zien zijn.

Bizar antwoord

Dat vond een volger blijkbaar opmerkelijk, zo stuurde hij haar het volgende in een privébericht. “Mooie oksels…”, lezen we. De 38-jarige seksuologe deelde een screenshot van het antwoord. “Vreemdste compliment ooit”, knipoogt ze. Daarna kwam ze er nog even op terug. “Zoals mijne man zei: ge weet al niet waar uwe arm te laten, nu weet ge ook niet meer waar uw oksels te laten”, lacht ze.

Foto: Instagram