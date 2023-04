Kaat Bollen ontspant in badpak: “Knapperd!” (foto’s)

Bij een leuke vakantie horen natuurlijk ook leuke vakantiefoto’s.

Dat vindt ook seksuologe Kaat Bollen. Op Instagram pakt ze namelijk uit met mooie vakantiebeelden uit Curaçao. Zo zien we de dame in badpak genieten van een goed boek én valt het op hoe ze in haar beha in het water vertoefde. Met zo’n 27.400 volgers is het overigens niet lang wachten op reacties, zo blijkt.

“Knapperd”

In geen tijd stromen de lovende commentaren namelijk binnen. “Knapperd”, klinkt het. “Prachtig ben je”, gaat het verder. “Mooie vrouw”, besluit een laatste fan nog. Hoog tijd, zo denken we dan, om eens een kijkje te nemen. En druk waar mogelijk op het pijltje naar rechts om meer foto’s te zien.