‘K2 zoekt K3’-finaliste Amy Courtens geniet in bikini op huwelijksreis: “Heel mooie foto!”

Op zaterdag 6 juli stapte Amy Courtens met haar partner Aaron in het huwelijksbootje.

En na een trouwfeest volgt natuurlijk een huwelijksreis! Dat is ook voor de ‘K2 zoekt K3’-finaliste niet anders. Met maar liefst 99.300 volgers doet Amy het bijzonder goed op Instagram. Geregeld deelt ze ginds dan ook nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. En dat was recent ook het geval, zo blijkt nu.

We zien Amy Courtens in bikini poseren in het zwembad. “From the aisle to the isle 🏝️”, schrijft ze gevat bij de foto. Haar fans? Die zijn er snel bij om van zich te laten horen.

“Heel mooie foto!”

In geen tijd stromen de lovende reacties binnen. “Heel mooie foto”, klinkt het. “Schoonheid”, gaat het verder. “Je bent zo knap”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus, zo denken we dan, om eens een kijkje te nemen.