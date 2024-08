Julie Vermeire zoekt (en vindt) verkoeling in het zwembad: “Schoonheid!” (foto’s)

Van schaduw tot airco: zoeken naar manieren om aan de hitte te ontsnappen was de voorbije dagen zeker nodig.

Dat was ook voor Julie Vermeire niet anders. Dat blijkt uit een recente post die ze op Instagram deelde met haar meer dan 267.000 volgers. Zo zien we de dame in het zwembad genieten, samen met haar hondje Sunny.

“Stay hydrated folks🩵🌞💦😋”, voegt ze beknopt toe aan het fotoalbum. Fans van Julie zijn er nu vlug bij om van zich te laten horen, zo blijkt.

“Schoonheid!”

Al snel stromen de eerste reacties binnen. En die zijn lovend! “Schoonheid”, klinkt het. “Wat een liefde”, gaat het verder. “Mooie foto”, besluit een laatste volger nog. Tijd dus om eens te kijken naar wat Julie Vermeire juist gedeeld heeft. En druk op het pijltje naar rechts om nog een tweede plaatje te zien.