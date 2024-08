Zita Wauters verbaast fans met diep uitgesneden festivaloutfit: “Vamp!” (foto)

Fans van festivals beleven dezer dagen de tijd van hun leven.

Zo ook Zita Wauters, als we haar recente post op Instagram mogen geloven. Met 196.000 volgers doet ze het énorm goed op het populaire sociale netwerk. Geregeld deelt ze ginds dan ook nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven.

Onlangs plaatste Zita onderstaande foto op haar pagina. We zien de dame poseren in een prachtige festivaloutfit. Zelf geeft ze geen verdere uitleg bij het prentje, maar haar fans zijn wél bereid om iets te zeggen over wat ze nu weer juist te zien krijgen.

“Vamp!”

Razendsnel stromen de lovende reacties binnen. “Knapperd”, klinkt het. “Vamp”, gaat het verder. “De mooiste”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus om eens te kijken naar wat Zita Wauters gedeeld heeft, denken we dan!