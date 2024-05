Julie Vermeire deelt nieuwe bikinifoto’s: “Schoonheid!”

Op Instagram weet Julie Vermeire haar fans weer te verbazen.

Bij een leuke tijd horen natuurlijk dito prentjes. Dat moet je Julie Vermeire geen twee keer zeggen. Al enkele dagen ‘regent’ het zonnige vakantiefoto’s uit Bali op haar Instagram-account. Met maar liefst 264.000 volgers op het populaire sociale netwerk pakt Julie ginds wel vaker uit met nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven.

Dat was recent dus niet anders, toen Julie Vermeire onderstaand fotoalbum op haar pagina plaatste. We zien de dame in bikini genieten op het strand. “đŸŠĩ🌊🐠🐚🌴🌞”, voegt ze er zelf kort aan toe. Haar fans zijn echter een heel pak mondiger, zo blijkt.

“Schoonheid!”

In geen tijd stromen de lovende reacties binnen. “Schoonheid”, klinkt het. “Zo mooi”, gaat het verder. “Vergeet je niet in te smeren”, raadt een laatste volger nog aan. Valt iets van te zeggen! Kijk maar, en druk op het pijltje naar rechts om nog een tweede beeld te zien.