Julia van K3 zou zelfs haar string delen met Hanne of Marthe. Op één voorwaarde! (video)

In een leuk fragment op de Instagram-pagina van de Nederlandse radiozender ‘NPO 3FM’, praten K3’tjes Hanne, Marthe en Julia over wat ze zouden delen met elkaar.

“Wat deelt K3 allemaal met elkaar”, staat er als tekst op onderstaande video. “Zijn er dingen waarvan je denkt: ja, maar dit delen we niet met elkaar”, gaat het verder. “Een tandenborstel”, laat Hanne duidelijk weten.

“Goh, maar er is weinig verder wat ik niet met jullie zou delen”, vult Julia aan. “Als jij nou zegt: “Ik heb een nieuwe string nodig”, dan zeg ik “Hier mop, hier is de mijne”, gaat ze verder.

Belangrijke voorwaarde

Marthe lijkt iets minder overtuigd over het delen van ondergoed. “Ik zou dat nu minder doen”, aldus het K3’tje. “Als je er echt één nodig hebt? Om te helpen. Een schone, hè? Geen gedragen”, voegt Julia nog duidelijk als voorwaarde toe. Kijk zelf maar even naar het grappige moment: