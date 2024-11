Julia Boschman blikt met leuke foto’s terug op 3 jaar K3: “Nog lang niet klaar!”

Julia Boschman geeft al drie jaar lang het beste van zichzelf bij de meidengroep K3. Tijd om eens terug te blikken op die prachtige periode.

Even terugspoelen naar 27 november 2021: Julia Boschman kroonde zich op die dag tot winnares van het tv-programma ‘K2 zoekt K3’. Klaasje Meijer had eerder aangekondigd dat ze ermee ging stoppen en dus gingen Hanne en Marthe op zoek naar een waardige vervanger. Sindsdien maakt de 22-jarige Nederlandse blondine deel uit van het populaire meidentrio.

Compilatie

Fast forward naar 27 november 2024: Julia doet het al exact drie jaar lang heel goed bij K3 en dat mag gerust gevierd worden. Dat doet ze met een reeks foto’s waarop de leukste momenten van de afgelopen drie jaar te zien zijn. “3 jaar en nog lang niet klaar!”, glundert ze bij de kiekjes.

Enthousiaste fans

Haar 224.000 volgers sparen hun enthousiasme niet. “Je doet het fan-tas-tisch! Als een van de oudere K3-fans kan ik je vertellen dat je het nostalgische K3-gevoel weer hebt teruggehaald! You go girl!”, “Trots op jou, lieve, mooie Julia”, “Drie jaar alweer? Wat gaat de tijd snel, Julia. Ik hoop dat je nog lang bij K3 blijft, je doet het super”, “Alsof het nooit anders is geweest!”, en “Oh dat is fijn! Want jullie zijn zo leuk met jullie drietjes! Heerlijke foto’s!”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Instagram