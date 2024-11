Zita Wauters onthult hoe haar ideale lief moet zijn: “Daar zou ik niet mee kunnen omgaan”

Zita Wauters geeft in een interview mee welke kwaliteiten haar toekomstige vriend moet hebben.

Zita Wauters was onlangs te gast bij Maarten & Dorothee van Qmusic voor de podcast ‘De 10 Meest Gegoogelde Vragen Over…’ Toen het over de liefde ging, kreeg de dochter van Koen Wauters en Valerie De Booser de vraag hoe haar ideale man in elkaar zou moeten zitten.

Geen jonkie

Daar gaf de 20-jarige actrice en presentatrice een klaar en duidelijk antwoord op. “Hij moet ouder zijn. Ik zou niet kunnen omgaan met iemand van mijn leeftijd. Ik zou mij dan echt moeder voelen. Stel dat hij nog studeert, moet ik hem dan op school afzetten? Of dan moet ik hem een wafeltje of een appeltje brengen tijdens de examenperiode. Dat gaat niet. Ik wil ook iemand die een job heeft, maar vooral gepassioneerd bezig is met iets. Humor en lief vind ik heel belangrijk. En hij moet goed overeenkomen met mijn familie. Dat vind ik heel belangrijk”, aldus Zita.

Foto: Instagram