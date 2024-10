Joyce De Troch verbaast volgers met bikinifoto’s: “Wat is je geheim?!”

Joyce De Troch blikt op Instagram met enkele leuke kiekjes terug op de zomer. “Wauw, wat een lichaam!”, klinkt het vol bewondering in de reacties.

De zomer ligt inmiddels achter ons, maar de mooie herinneringen niet. Zo vertoefde Joyce De Troch een tijdje geleden in zuiderse oorden onder het zalige zonnetje. De 50-jarige mama van twee kijkt op Instagram nostalgisch terug naar die periode. Zo beleefde ze een heerlijke tijd op een jacht waarop ze in bikini van een glaasje wijn genoot.

Eeuwig jong

En óf haar volgers de foto’s kunnen smaken. “Je ziet er zo goed uit!”, “Eeuwig jong”, “Wauw, wat een lichaam!”, “Knappe dame en bijzonder lief”, “Wat is je geheim?!”, en “Schoonheid”, is de algemene teneur in de reacties.

Foto: Instagram