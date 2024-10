Matteo Simoni voor de tweede keer papa geworden: “Wat een lieve en krachtige naam”

Loredana Falone, de partner van Matteo Simoni, is bevallen van hun tweede kindje. Dat maakten ze zonet bekend op Instagram.

Heuglijk nieuws ten huize Matteo Simoni en Loredana Falone! Het koppel heeft een zoontje verwelkomd dat luistert naar de naam Nino. Een broertje dus voor hun dochtertje Giulia, dat 4 jaar is. Matteo en Loredana postten het leuke nieuws op Instagram met een foto waarop ze het hand van hun kindje vastnemen. “Welkom lieve Nino Simoni”, glundert het koppel.

In de reacties worden Matteo en Loredana overspoeld met felicitaties. “Proficiat met dit kleine wonder”, “Wauw Nino, mooi manneke. Welkom, maatje!”, “Wat een lieve en krachtige naam. Geniet van de roze wolk samen!”, “Nino, jij bent in een heel warm nest geboren!”, en “Dikke proficiat! Superleuke naam”, lezen we onder meer in de reacties.

