Op haar Instagram Story beantwoordt Josje Huisman, die we uiteraard nog kennen als één van de voormalige K3’tjes, enkele vragen van fans.

En ‘t gaat tijdens het vragenrondje ook over de coronamaatregelen en het vaccin. Dat Josje geen al te grote fan is van alle nieuwe verplichtingen omtrent corona, wisten we al.

“Ik wil niet in een mondkapjesmaatschappij leven”, liet ze eerder al weten. Helaas is dat nu wél aan de orde. “Er is best veel onzinnigheid te bespeuren wat de maatregelen betreft. Waar ik de grootste moeite mee heb, is de verplichting van het mondkapje (mondmasker, red.). Daar voel ik me totaal niet goed bij, dat vind ik echt niet fijn. Ik heb gaten gekregen om door te ademen en die wil ik niet bedekken”, laat ze weten aan haar volgers.

Vaccin

Ook over het vaccin is Josje duidelijk. Wanneer iemand haar de vraag stelt wat ze denkt over het vaccin, begint Josje plots te zingen. “Never gonna get it, never gonna get it”, klinkt het.

Of ze K3 mist, vraagt iemand zich verder nog af. “Het leven gaat door, dus ik denk er niet vaak aan. Maar het was heel leuk voor zolang het duurde”, besluit ze.

Foto/bron: Instagram