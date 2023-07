Jitske Van de Veire ligt halfnaakt in bed: “Geweldig hoe jij je lichaam toont!” (foto)

Met meer dan 62.000 volgers doet Jitske Van de Veire het lang niet slecht op Instagram.

En dan drukken we ons uiteraard weer zacht uit. Volgers mogen van haar al geruime tijd de nodige realiteit en body positivity verwachten. Dat is ook nu niet anders. Zo deelt de dame onderstaande foto. Daarop zien we Jitske Van de Veire halfnaakt in bed liggen. Een mooie foto, met een al even mooie boodschap die ze eraan toevoegt. “Deze ochtend gelezen dat maatje 32 de catwalks terug domineert and i wanna cry want dat was de afspraak niet. En echt: alle maatjes tellen, zowel de grote als de kleine. Da’s het punt niet”, steekt ze van wal.

“Geweldig hoe jij je lichaam toont!”

Haar bericht bij haar post gaat verder. “Maar lezen dat 95% van de modellen het kleinste maatje droeg en de overige 5% de rest moet representeren? Dat klopt niet. Dat is NIET de realiteit”, besluit ze. Haar fans? Die laten ook van zich horen. “Je bent perfect zoals je bent”, klinkt het. “Schoonheid 😍”, gaat het verder. “Geweldig hoe jij je lichaam toont”, besluit een laatste nog. Hoog tijd dus om eens een kijkje te nemen!