Presentator Jens Dendoncker heeft meer duidelijkheid geschept over zijn ziekenhuisopname. Hij werd opgenomen in een psychiatrische afdeling om van zijn angsten af te komen.

Vorige week raakte bekend dat Jens Dendoncker plots opgenomen was in het ziekenhuis naar aanleiding van zijn chronische aandoening. Hij lijdt aan epilepsie en de ziekte van Ménière. Nu blijkt dat het gezicht van Rode Neuzen Dag (ook) kampt met angstgevoelens.

Bijgestaan door psychologen en therapeuten

Heel wat mensen stuurden hem bezorgde berichtjes, dus bracht hij vandaag een update over zijn situatie. “Omdat we veel bezorgde berichtjes en vragen krijgen over mijn ziekenhuisopname kom ik graag zelf met een beetje duidelijkheid. Ik heb me een tijdje terug laten opnemen op een psychiatrische afdeling om van mijn angsten af te komen. Die angstgevoelens sluimerden al langer en de laatste weken was het voor mij en mijn omgeving duidelijk dat er stappen moesten worden ondernomen om hier met professionals aan te werken.”

“Ik word nu bijzonder goed bijgestaan door een team van psychologen, therapeuten en verplegend personeel. Hen wil ik dan ook – zeker in deze allesbehalve evidente tijden – nu al hartelijk bedanken voor hun goede zorgen. Ook wil ik iedereen bedanken die reeds (deels) op de hoogte was en vanop de zijlijn mee supportert. In de eerste plaats mijn dappere lief Lauren, mijn rots in de branding.”

Praten over gevoelens

De 30-jarige komiek doet tevens een oproep naar mensen die gelijkaardige gevoelens ervaren. “In het kader van Rode Neuzen Dag, zou ik iedereen die het mentaal moeilijk heeft en jongeren in het bijzonder, willen vragen om over jullie problemen, angsten en gevoelens te praten en (zoals ik) niet te wachten tot het te laat is om professionele hulp in te schakelen. Doe het voor jezelf, want dat verdien je”, besluit hij.

