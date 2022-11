Jennifer Lopez deelt ‘ongeziene’ archieffoto’s: “Je was knap, je bent knap en zal altijd knap blijven!”

Zangeres Jennifer Lopez heeft wat te vieren. Zo wordt haar album ‘This Is Me… Then’ op 25 november 20 jaar.

Op de iconische plaat stond het al even iconische nummer ‘Jenny From the Block’. Om de twintigste verjaardag van haar topalbum in de kijker te zetten, blikt J.Lo terug op het verleden. Op Instagram doet ze dat met een filmpje én enkele ongeziene foto’s uit haar uitgebreide archief. Haar fans? Die weten de nooit eerder gepubliceerde prentjes wel te smaken.

“Je was knap, je bent knap en zal altijd knap blijven!”

In geen tijd stromen de lovende reacties op het fotoalbum binnen. “Je was knap, je bent knap en zal altijd knap blijven”, klinkt het. “Zo mooi”, gaat het verder. “Het beste album”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd om een kijkje te nemen. En druk op het pijltje naar rechts om meer foto’s te zien.